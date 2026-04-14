В Госдуме заявили, что россиянам не хватает пенсий для выживания

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассказать о планах правительства по улучшению финансовой обеспеченности российских пенсионеров. Соответствующее обращение депутата есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В настоящее время доходы подавляющего большинства российских пенсионеров заведомо недостаточны даже для выживания (не говоря о достойной жизни). Средняя страховая пенсия в России после всех повышений — 27,2 тысячи рублей в месяц, пенсия по инвалидности — 17,2 тысячи, социальная — 15,5 тысячи рублей в месяц. Индексации пенсий не покрывают реальный рост цен. Граждане России вынуждены до последней возможности продолжать работать после выхода на пенсию, потому что без дополнительного дохода часто не в состоянии выживать. Многочисленные обращения избирателей в связи с этим носят все более критический, а после повышения тарифов ЖКХ в начале этого года — и агрессивный характер. Для обеспечения конструктивного взаимодействия с избирателями прошу разъяснить, какие конкретно меры повышения финансовой обеспеченности граждан старшего возраста правительство России планирует реализовать до 2030 года и каких результатов оно предполагает достичь», — говорится в обращении Делягина.

Накануне Делягин попросил правительство подтвердить отсутствие планов повысить пенсионный возраст после 2028 года.

Ранее россиянам рассказали, как самому обеспечить себе достойную пенсию.