В Госдуме заявили, что россиянам не хватает пенсий для выживания

Депутат Делягин попросил кабмин ответить, как вырастут пенсии россиян до 2030 года
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассказать о планах правительства по улучшению финансовой обеспеченности российских пенсионеров. Соответствующее обращение депутата есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В настоящее время доходы подавляющего большинства российских пенсионеров заведомо недостаточны даже для выживания (не говоря о достойной жизни). Средняя страховая пенсия в России после всех повышений — 27,2 тысячи рублей в месяц, пенсия по инвалидности — 17,2 тысячи, социальная — 15,5 тысячи рублей в месяц. Индексации пенсий не покрывают реальный рост цен. Граждане России вынуждены до последней возможности продолжать работать после выхода на пенсию, потому что без дополнительного дохода часто не в состоянии выживать. Многочисленные обращения избирателей в связи с этим носят все более критический, а после повышения тарифов ЖКХ в начале этого года — и агрессивный характер. Для обеспечения конструктивного взаимодействия с избирателями прошу разъяснить, какие конкретно меры повышения финансовой обеспеченности граждан старшего возраста правительство России планирует реализовать до 2030 года и каких результатов оно предполагает достичь», — говорится в обращении Делягина.

Накануне Делягин попросил правительство подтвердить отсутствие планов повысить пенсионный возраст после 2028 года.

