Россиянам напомни о надбавках к майским пенсиям

В мае некоторые россияне получат повышенную пенсию. В том числе выплаты надбавки начислят инвалидам I группы, шахтерам, юбилярам, отметившим в апреле 80-летие, и другим категориям пенсионеров, напомнила в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ежемесячную надбавку в мае начислят членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности. Речь идет о выплатах от работодателей, которые платят увеличенный страховой взнос для дополнительных выплат, пояснила депутат. Аналогичную доплату произведут работникам вредных и опасных производств, причем размер выплат может различаться в зависимости от заработка, стажа. Сумма надбавки регулярно пересматривается четыре раза в год, отметила Бессараб.

Также в числе тех, кто в мае получит повышенную пенсию, – юбиляры, отметившие 80-летие в апреле, а также те, кто получил инвалидность первой группы. Как напомнила парламентарий, им выплаты увеличат за счет удвоения фиксированной части пенсии, размер которой в этом году составляет 9584 рубля 69 копеек. Таким образом, в мае этим категориям пенсионеров начислят фиксированную часть выплаты в сумме 19 169,38 рубля.

«Действующее законодательство позволяет установить эту доплату только по одному из двух оснований. Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут», — предупредила депутат, отметив, что все начисления производятся автоматически, никуда обращаться для этого не нужно.

В мае доплата к пенсии полагается и пожилым людям, на попечении которых находятся дети или нетрудоспособные родственники, включая студентов-очников до 23 лет. Начисление производится на каждого родственника в размере трети фиксированной выплаты к пенсии. При наличии двух иждивенцев, доплата удваивается. Если пенсионер содержит трех человек, то ему начислят выплату в 100% фиксированной выплаты.

Также депутат напомнила, что в мае повышенную пенсию начислят тем, кто недавно уволился – таким пенсионерам должны восстановить все пропущенные индексации выплат.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассказать о планах правительства по улучшению финансовой обеспеченности российских пенсионеров. Он подчеркнул, что индексации пенсий не покрывают реальный рост цен. Граждане России вынуждены до последней возможности продолжать работать после выхода на пенсию, потому что без дополнительного дохода часто не в состоянии выживать.

