В Кремле оценили отношение россиян к ограничениям мессенджеров и VPN

Песков: россияне понимают необходимость ограничений мессенджеров и борьбу с VPN
Владимир Песня/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что блокировка мессенджеров и борьба с VPN-сервисами в России ведут в прошлое.

«Нет, это не путь в прошлое. Ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость таких мер, большинство сограждан понимают... Что касается ограничений... Эти шаги воспринимаются с пониманием», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, в курсе ли Кремль озабоченности россиян из-за блокировки мессенджеров и VPN.

Накануне Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT писал, что власти регионов России планируют потратить около 300 миллионов рублей на закупку VPN-сервисов для государственных нужд.

В марте официальный представитель Кремля говорил, что, чтобы избежать блокировки, мессенджер Telegram должен соблюдать законы РФ и контактировать с властями, а также найти вариант для решения стоящих проблем.

Позднее он заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах администрации российского президента и руководства мессенджера Telegram.

Ранее в Госдуме призвали не принуждать россиян входить на «Госуслуги» через мессенджер.

 
