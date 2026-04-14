Си Цзиньпин представил свои предложения по урегулированию в Персидском заливе

Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения для мира на Среднем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин передал четыре предложения по содействию миру на Среднем Востоке наследному принцу Абу-Даби шейху Халеду бен Мухаммеду Аль Нахайяну в ходе переговоров. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua.

«Си Цзиньпин призвал придерживаться принципа мирного сосуществования. Необходимо содействовать созданию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуры безопасности на Среднем Востоке и в регионе Персидского залива», — приводит его слова агентство.

Председатель КНР заявил, что важно уважать безопасность и территориальную целостность стран Среднего Востока (Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, а также государства Аравийского полуострова) и Персидского залива, также следует обеспечить безопасность персонала, объектов и учреждений всех стран.

Он также призвал отстаивать авторитет верховенства международного права, чтобы предотвратить возвращение мира под контроль «закона джунглей».

Все стороны должны совместно работать над созданием благоприятных условий для развития стран этих двух регионов, заключил Си.

