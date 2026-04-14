Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В школе Петербурга юноша открыл стрельбу и попал в одноклассницу

78.ru: в Петербурге школьник выстрелил из ракетницы в девушку
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Молодого человека из Петербурга подозревают в нападении на одноклассницу прямо в школе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в учебном учреждении на набережной Адмиралтейского канала. По данным телеканала, восьмиклассник выстрелил в пострадавшую из сигнальной ракетницы.

Молодого человека уже задержали, сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают его. Проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Родителей вызвали в школу.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, девушка получила ожоги, ее готовят к госпитализации. По данным «Фонтанки», пострадавшую оглушило.

До этого в Пермском крае под арест отправили молодого человека, которого обвиняют в нападении на учительницу. Он, по версии следствия, пришел в школу и несколько раз ударил педагога ножом, спасти женщину не удалось. Причиной произошедшего, по словам юноши, стало то, что женщина «гнобила» его.

Ранее 16-летняя девушка планировала устроить массовую стрельбу в калининградской школе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!