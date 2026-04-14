Причины тяжелого токсикоза беременных нашли в генах

Nature: ген GDF15 оказался ключевым фактором мучительного токсикоза беременных
Активность 10 генов может быть причиной гиперемезиса — мучительного токсикоза во время беременности, от которого страдают около 2% женщин. При этом ключевую роль играет ген GDF15. К такому выводу пришла команда ученых из Университета Южной Калифорнии. Результаты крупнейшего на сегодня анализа опубликованы в Nature Genetics.

Гиперемезис — это крайняя форма токсикоза, сопровождающаяся сильной тошнотой и рвотой, из-за которых женщинам бывает трудно есть и пить. Это состояние может приводить к обезвоживанию и недоеданию и долгое время считалось преимущественно психологическим. Новые данные подтверждают: у него есть выраженная биологическая и генетическая основа.

В исследовании ученые проанализировали генетические данные почти 11 тысяч женщин с гиперемезисом и более 460 тысяч человек из контрольной группы. В результате они выявили 10 генов, связанных с развитием этого состояния. Шесть из них ранее не ассоциировались с токсикозом.

Наиболее значимым оказался ген GDF15, который регулирует уровень одноименного гормона. Во время беременности его концентрация резко возрастает, а чувствительность к нему, как показали предыдущие работы, напрямую связана с выраженностью тошноты. У женщин с низким уровнем этого гормона до беременности симптомы, как правило, оказываются тяжелее.

Другие выявленные гены связаны с аппетитом, метаболизмом, уровнем инсулина и работой мозга. Некоторые из них также участвуют в формировании реакции на тошноту и могут объяснять, почему у беременных возникает стойкое отвращение к определенной пище.

Отдельное внимание ученые обратили на ген TCF7L2, известный как один из ключевых факторов риска диабета второго типа. Он может влиять на гормоны кишечника, регулирующие уровень сахара в крови, аппетит и тошноту.

По словам авторов, полученные данные помогают лучше понять биологию токсикоза и открывают возможности для более точного лечения. В будущем терапию можно будет подбирать с учетом генетических особенностей пациенток, что повысит ее эффективность.

Ранее врач рассказала, когда кормление грудью мешает забеременеть.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
