Филиппины хотят продлить срок действия разрешения на закупку российской нефти

Министр энергетики Филиппин Шарон Гарин заявила, что страна обратилась к США с просьбой продлить разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Ее слова передает Reuters.

Правительство страны с оптимизмом смотрит на возможность продления льготы, срок действия которой истек на прошлой неделе, но готовит альтернативные варианты поставок на случай, если запрос будет отклонен, рассказала глава филиппинского Минэнерго.

В качестве вариантов Филиппины рассматривают производителей в Южной Америке, включая Колумбию и Аргентину, а также Канаду и США.

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес заявил агентству, что «мы, скорее всего, получим это», имея в виду продление срока, добавив, что другие страны также запросили аналогичное продление.

В марте управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Эта мера действовала по 11 апреля.

