«Их не будут переубеждать»: в Госдуме оценили создание реестра антипрививочников

Минздрав РФ планирует создать реестр вакцинированных и отказавшихся от прививок граждан. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил «Газете.Ru», что попавших в список противников прививок «вряд ли будут переубеждать».

«Я оцениваю создание реестра положительно. Он позволит проводить мониторинг лечебных учреждений первичного звена — поликлиник, — каким образом они ведут работу по вакцинации, потому что это прежде всего их задача. И, исходя из реестра, будет видно, какие организации занимаются вакцинацией и профилактикой инфекционных заболеваний, а какие организации этому уделяют внимания мало. Что касается антипрививочников, тут разные бывают люди: есть явные противники вакцинации в принципе. Я думаю, что их вряд ли будет кто-то переубеждать. Есть люди, которые просто в детстве делали прививки не сами, а государство и родители их водили, а во взрослой жизни они не знают, когда им вакцинироваться. Есть определенные этапы ревакцинации от тех или иных заболеваний, а если человек в больницу не ходит, то он об этом знать не будет. Это как раз и будет стимулировать участковых врачей с тем, чтобы проводить работу с гражданами, что им пора делать ту или иную вакцину, проводить ревакцинацию. Это очень важный инструмент мониторинга», — сказал он.

Леонов добавил, что реестр позволит выявлять снижение иммунной прослойки по конкретным заболеваниям и проводить «пропаганду вакцинации». Депутат выразил уверенность, что наказания для отказавшихся прививаться не будет, за исключением случаев, когда вакцинация нужна для работы.

«Мы будем видеть иммунную прослойку по всем заболеваниям, которые входят в календарь прививок. И если эта иммунная прослойка будет снижаться, то государству нужно будет предпринимать определенные усилия в части профилактики и пропаганды вакцинации по тем или иным заболеваниям. В этом отношении реестр будет позволять проводить мониторинг. Безусловно, санкций тем, кто не вакцинируется, не будет никаких. За исключением тех, кому положено делать прививки — кто работает в сфере питания общественного, врачи — специальности, где требуется вакцинация в обязательном порядке при устройстве на работу. Если этот реестр будет, то фактически липовую справку никто не выпишет», — добавил он.

Депутат отметил, что реестр позволит врачам в упрощенном режиме находить информацию о вакцинации пациента и информировать его о необходимости сделать прививки.

«Работа с гражданами будет проводиться их лечащими врачами в тех поликлиниках, в которых они наблюдаются. Можно вообще пациенту не звонить, что вам пора делать прививку, то есть нет данных никаких, есть у него или нет. Если вручную смотреть, это очень сложно — карточки листать, когда он делал, что он делал, какие прививки. А когда это будет система, которая будет выдавать лечащему врачу-терапевту, что у него такие-то пациенты нуждаются в ревакцинации, ему проще будет работать технически с этими пациентами. В автоматическом режиме будет приходить эта информация, особенно там, где информатизация здравоохранения высокая. Плюс можно обзванивать, можно приглашать на прием, можно это делать в рамках диспансеризации, потому что у нас достаточно высокий процент диспансеризации среди взрослого населения», — заключил он.

14 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что Минздрав России планирует создать федеральный реестр вакцинированных граждан. Согласно проекту постановления, в регистре будут доступны данные как о россиянах, вакцинированных по национальному календарю и эпидпоказаниям, так и о гражданах, отказавшихся прививаться.

В пресс-службе ведомства пояснили, что персональные данные россиян будут использованы «при разработке планов информационно-разъяснительной работы», а попадание в реестр не принесет людям никаких негативных последствий.

