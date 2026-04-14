Рэпера Гуфа оштрафовали из-за парковки

Рэпер Гуф (Алексей Долматов – настоящее имя) получил штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Долматов просрочил штраф в 5 тысяч рублей за неуплату платной парковки. Из-за этого ему вдвое увеличили сумму штрафа.

В сентябре 2024 года Гуф лишился водительских прав из-за езды в состоянии наркотического опьянения. 27 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что рэпер якобы пытается получить удостоверение в Таиланде.

По данным издания, Долматов проводит в Таиланде много времени и якобы планирует получить там водительские права. По утверждению SHOT, певец связался с русскоязычными посредниками, которые помогают релокантам из России получать необходимые документы.

Позже Долматов уверил, что никого не просил сделать ему тайские права. По словам артиста, человек не может получить местные права, если у него нет международных. Рэпер не понимает, откуда взялись такие слухи.

