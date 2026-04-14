В Самарской области завершены поиски трехлетней девочки, которую бросили сестры

Трехлетняя девочка, которая пропала 13 апреля в Исаклинском районе Самарской области, нашлась живой и здоровой. Об этом рассказала kp.ru ее бабушка.

По словам женщины, маленькая внучка шла вдоль речки. Малышку нашла сестра бабушки. Сейчас ребенка везут в больницу.

По данным kp.ru, всего в семье пятеро детей. Накануне девочка пошла гулять с двумя сестрами на площадку рядом с домом бабушки. Там дети познакомились с мальчиком. Средняя сестра ушла домой раньше. А старшая и младшая (которая пропала) остались играть с мальчиком. Наигравшись, дети пошли домой. Мальчик отправился провожать девочек, но в какой-то момент он и старшая сестра оставили малышку одну на горе и вернулись на детскую площадку.

Мальчик во время опроса сообщил, что сестре хотелось погулять еще, поэтому она не стала провожать младшую до дома. Конфликта между сестрами не было.

Отряд «ЛизаАлерт» развернул в деревне Сухарь Матак штаб и организовал поиск малышки. Поисковики осматривали деревню и прилегающие территории, прочесывали лес и берега водоемов, патрулировали дороги и трассы, а также разместили ориентировки с фотографией ребенка в ближайших населенных пунктах. Мероприятия велись совместно с сотрудниками МВД, МЧС и ГИБДД, а также при поддержке местных властей. На данный момент волонтеры «ЛизыАлерт» остановили поиски ребенка, информация проверяется.

