В Турции раскрыли число пострадавших из-за стрельбы в школе

TGRT: в результате стрельбы в школе Турции пострадали не менее 16 человек

В результате стрельбы, которую устроил в школе на юго-востоке Турции 18-летний подросток, пострадали не менее 16 человек. Об этом сообщает телеканал TGRT.

Инцидент произошел в провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического лицея.

Сначала злоумышленник открыл беспорядочный огонь из длинноствольного оружия на территории школы, а затем ворвался в здание учебного заведения, где продолжил стрельбу. По словам очевидцев, он целился во всех, кто попадался ему на пути.

Некоторые учащиеся, чтобы спастись, выпрыгивали из окон. Отмечается, что правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали большую часть учеников и персонала, но в здании могут оставаться еще люди. На место также прибыли медики. Сейчас оперативные службы проводят операцию по нейтрализации нападавшего. При этом, по данным издания Haber 7, после нападения молодой человек покончил с собой.

Ранее сообщалось, что образовательные учреждения в РФ с января подвергались нападениям 13 раз.