Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Турции раскрыли число пострадавших из-за стрельбы в школе

TGRT: в результате стрельбы в школе Турции пострадали не менее 16 человек
В результате стрельбы, которую устроил в школе на юго-востоке Турции 18-летний подросток, пострадали не менее 16 человек. Об этом сообщает телеканал TGRT.

Инцидент произошел в провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического лицея.

Сначала злоумышленник открыл беспорядочный огонь из длинноствольного оружия на территории школы, а затем ворвался в здание учебного заведения, где продолжил стрельбу. По словам очевидцев, он целился во всех, кто попадался ему на пути.

Некоторые учащиеся, чтобы спастись, выпрыгивали из окон. Отмечается, что правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали большую часть учеников и персонала, но в здании могут оставаться еще люди. На место также прибыли медики. Сейчас оперативные службы проводят операцию по нейтрализации нападавшего. При этом, по данным издания Haber 7, после нападения молодой человек покончил с собой.

Ранее сообщалось, что образовательные учреждения в РФ с января подвергались нападениям 13 раз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!