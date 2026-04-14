В регионах России спецслужбы задержали семь человек за диверсии

ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом (СК) задержала семь человек, совершавших диверсии по заданию украинских спецслужб в пяти регионах страны. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что аресты прошли в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. Там два иностранца и пять россиян действовали за деньги по заданию украинских спецслужб. По информации силовиков, фигурантов завербовали в Telegram после отклика на объявления о быстром заработке.

Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте.

До этого в Национальном антитеррористическом комитете РФ (НАК) заявили, что украинские спецслужбы используют онлайн-платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок, для вербовки российской молодежи с целью диверсий и терактов. Кроме того, противник использует искусственный интеллект (ИИ) для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия.

Ранее задержанный за попытку теракта против военного в Москве дал признательные показания.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
