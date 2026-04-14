Раскрыта личность напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе

112: на букмекерскую контору во Владикавказе напал местный футбольный арбитр
Telegram-канал SHOT

Мужчиной, напавшим на букмекерскую контору во Владикавказе и взявшим в заложники одну из сотрудниц, оказался местный футбольный арбитр Руслан Л. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, 36-летний мужчина был судьей на Чемпионате Республики Северная Осетия — Алания по футболу. Кроме того, он являлся клиентом наркошопа.

«Сейчас нападавший задержан», — подчеркивается в публикации.

ЧП во Владикавказе произошло 14 апреля. Местный житель проиграл деньги в букмекерской конторе на улице Кирова, после чего ушел домой, но вскоре вернулся с ножом. Как пишет Telegram-канал SHOT, мужчина начал угрожать сотруднице заведения и требовать, чтобы она отдала ему наличные. Во время нападения девушка успела нажать тревожную кнопку, и на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Однако силовикам не удалось сразу задержать злоумышленника, поскольку он взял сотрудницу в заложники. Чтобы поймать мужчину, стражам порядка пришлось выстрелить ему в ногу.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Характер полученных ею травм уточняется. Telegram-канал «Сапа 15» сообщил, что жизни девушки ничего не угрожает.

Ранее в центре Санкт-Петербурга пьяный юноша ударил подростка ножом в спину.

 
