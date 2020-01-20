Адвокаты Трампа призывают сенат отклонить обвинения по делу об импичменте

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Адвокаты президента США Дональда Трампа призываю сенат отклонить статьи обвинения по делу об импичменте главы государства. Об этом говорится в подготовленном защитой меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

Защита утверждает, что обвинения в отношении Трампа являются оскорблением конституции и демократических институтов государства и являются «дерзким политическим актом» членов Демократической партии США в палате представителей конгресса. В связи с этим адвокаты призывают сенат отклонить обвинения.

Ранее сообщалось, что в США начался процесс судебного разбирательства по делу об импичменте президента США Дональла Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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