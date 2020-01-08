Путин заявил о попытках помешать отношениям России и Турции

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что взаимодействие России и Турции развивается практически во всех сферах, вопреки помехам со стороны ряда международных игроков, передает ТАСС.

Об этом президент России заявил на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле.

Путин отметил, что стратегическое партнерство дает значимые и осязаемые результаты, о чем свидетельствует успешная реализация масштабного совместного проекта по строительству «Турецкого потока».

Российский лидер также подчеркнул, что Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке.