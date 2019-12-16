Британский парламент намерен рассмотреть законопроект о Brexit 20 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен представить в парламенте законопроект о Brexit (выход Великобритании из Европейского союза) 20 декабря. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Премьер-министр Великобритании Джонсон представит депутатам законопроект о Brexit в пятницу [20 декабря]», — сообщает агентство.

Ранее Борис Джонсон заявил, что победившая в досрочных парламентских выборов Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление Brexit. Тогда он заявил, что страна осуществит процедуру выхода из Евросоюза к 31 января 2020 года.

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