В Кремле внесли ясность в вопрос встреч Путина и Трампа
Никаких подготовок к новой встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не ведется. Об этом рассказал «Первому каналу» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, Путин, вероятно, готов встретится с Трампом, и он уже много раз об этом говорил. Однако планов по проведению новой совместной встречи пока нет.
«Какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет», — добавил Песков.
Он отметил, что российская сторона поддерживает контакты с США на уровне дипломатов и военных.
«Это позитив...и позволяет нам дальше не сваливаться в какую-то яму, скажем так, острых противоречий», — заключи Песков.
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