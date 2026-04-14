В «Росатоме» рассказали о непростой ночи на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: удары по ЗАЭС начались после пасхального перемирия

Ночь на Запорожской АЭС выдалась непростой, обстрелы станции возобновились сразу после пасхального перемирия. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По информации Лихачева, станция потеряла энергоснабжение после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоковольтной линии «Ферросплавная-1».

При этом персонал ЗАЭС «сработал блестяще», подчеркнул глава «Росатома».

Это уже 14-й случай полной потери Запорожской АЭС внешнего энергоснабжения, что зафиксировали инспекторы МАГАТЭ.

В ночь на 14 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части региона.

Утром стало известно об отключении «Ферросплавной» линии питания, для обеспечения внутренних потребностей станции пришлось задействовать резервные дизель-генераторы. Позднее питание ЗАЭС было восстановлено.

«Днепровская» линия энергоснабжения АЭС не функционирует с 24 марта.

Ранее на ЗАЭС заявили о самой высокой за три года интенсивности атак ВСУ.