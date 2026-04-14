Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В «Росатоме» рассказали о непростой ночи на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: удары по ЗАЭС начались после пасхального перемирия
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ночь на Запорожской АЭС выдалась непростой, обстрелы станции возобновились сразу после пасхального перемирия. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По информации Лихачева, станция потеряла энергоснабжение после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоковольтной линии «Ферросплавная-1».

При этом персонал ЗАЭС «сработал блестяще», подчеркнул глава «Росатома».

Это уже 14-й случай полной потери Запорожской АЭС внешнего энергоснабжения, что зафиксировали инспекторы МАГАТЭ.

В ночь на 14 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части региона.

Утром стало известно об отключении «Ферросплавной» линии питания, для обеспечения внутренних потребностей станции пришлось задействовать резервные дизель-генераторы. Позднее питание ЗАЭС было восстановлено.

«Днепровская» линия энергоснабжения АЭС не функционирует с 24 марта.

Ранее на ЗАЭС заявили о самой высокой за три года интенсивности атак ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
