В Алтайском крае родные усопшего обнаружили в гробу тело незнакомого человека

В Алтайском крае ритуальщики перепутали тела умерших во время похорон

В Рубцовске родственники покойного во время церемонии прощания обнаружили в гробу чужое тело. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на похоронах, организованных городской похоронной службой. В ходе церемонии родные усопшего заметили, что в гробу лежит незнакомый человек. Сотрудники ритуальной службы объяснили произошедшее ошибкой, после скандала тело заменили.

Одна из родственниц покойного подчеркнула, что после утраты люди часто находятся в таком состоянии, что не хочется скандалов, и этим, видимо, пользуются недобросовестные работники и отметила, что подобная путаница, не просто ошибка, а неуважение к людям.

До этого в Ленинградской области на территории морга нашли контейнер с телами умерших в пластиковых мешках. Ритуальщики вместо похорон годами сваливали невостребованные тела в контейнер на улице возле морга.

Ранее в морге перепутали тела женщин и отправили одну из них на прощание к другой семье.