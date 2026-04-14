Эксперт по этикету указала на признаки неуважения во внешнем виде Зеленского

Одежда, в которой президент Украины Владимир Зеленский появляется на официальных мероприятиях, неуместна. Об этом заявила в беседе с «Лентой.ру» эксперт по этикету Альбина Холгова.

«Такой внешний вид может быть на строительной площадке, на прогулке в парке с собачкой, у себя на даче, где какие-то дела человек делает», — подчеркнула Холгова.

По ее словам, глава Украины демонстрирует неуважение к окружающим, хотя хочет произвести на западных лидеров хорошее впечатление.

Она обратила внимание, что до начала конфликта в 2022 году Зеленский появлялся на мероприятиях в костюмах, а позднее стал отдавать предпочтение «кофтам и непонятным пиджакам».

За последние четыре года украинский президент всего несколько раз появлялся в свете в пиджаке. Так, в июне 2025 года СМИ писали, что Зеленский впервые за долгое время надел на саммит НАТО классический костюм. Однако по фотографиям с мероприятия было видно, что вместо классического пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

До этого британский политик Джордж Гэллоуэй посмеялся над Зеленским, который встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке. На встречу с монархом лидер Украины пришел в черном костюме и туфлях, но без галстука. Это стало первым за три года появлением Зеленского в костюме на официальном мероприятии.

Ранее Зеленский прибыл на встречу с президентом США в неформальной одежде.