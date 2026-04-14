«Душераздирающая картина на МКАД»: щенок бегал в потоке машин, пытаясь выжить

В Москве на МКАД щенок Элли бегал по оживленной дороге, пытаясь выбраться за ее пределы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно, бедняжке всего восемь месяцев от роду. Вчера в Сети появились сообщения от хозяев с просьбой найти малышку. Владельцы щенка написали — Элли последний раз видели на 37-м километре кольцевой дороги, а также отметили, что девочка общительная, любит людей, но в панике не подойдет за помощью», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела животное. На записи заметно, как машины дважды сбивают щенка, но он все равно бежит к обочине. По данным канала, о состоянии пострадавшей собаки неизвестно, ее активно ищут и просят сообщить о местоположении животного тех, кто его видел.

До этого в Москве крупная лиса пробежала по дороге. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как хищница быстро перебегает проезжую часть, и уходит на газон. При этом заметно, что лиса не боится людей.

Ранее эпичную драку ежей сняли на видео в российском регионе.