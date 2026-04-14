В ВСУ рассказали, без чего не проходит ни одна операция сторон на фронте

Подполковник ВСУ Шугайло: без FPV-дронов не проходит ни одна операция на фронте

Без FPV-дронов сейчас не проходит ни одна операция в российско-украинском конфликте. Об этом в интервью изданию «Укринформ» рассказал подполковник ВСУ Алексей Шугайло.

«Мы хорошо знаем, что сейчас без FPV [дронов] как с нашей стороны, так и противника не проходит ни одна операция, наступление или оборона. У противника наблюдаем рост количества FPV, но в то же время мы их тоже наращиваем, как и ударные БПЛА», — сказал он.

В феврале главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что технологический процесс в производстве дронов создал «смертельную зону», и для солдат существует особая угроза на фронте на 1200 километров в длину и на 20 километров в глубину.

Также в феврале обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора написал, что линия фронта на Украине становится все более опасной и смертоносной из-за того, что зона поражения расширяется, а дроны осложняют любое перемещение войск.

В апреле боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» ВС РФ с позывным «Голливуд» рассказал, что ВСУ используют километры оптоволокла для управления дронами в приграничье. А в феврале главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов сообщил, что в российские войска начал массово поступать новый тяжелый FPV-дрон на оптоволокне «Провод».

Ранее в Пентагоне признали превосходство России в производстве высокотехнологичных дронов.