В Норвегии школьник угнал автобус

В Норвегии подросток угнал автобус и добрался на нем до Швеции

В Норвегии школьник угнал рейсовый автобус со стоянки и проехал на нем более 200 км до шведского города Стенунгзунд. Об этом сообщила местная полиция, передает ТАСС.

Мотивы действий 14-летнего подростка не называются. По данным местных СМИ, он уже поступал так и раньше. В прошлый раз он сам вернул автобус на место после 3 часов езды. Дело против него было закрыто из-за его юного возраста.

В результате инцидента никто не пострадал. Автобус в настоящий момент перегоняют обратно в Норвегию.

До этого в немецком городе Висбаден 15-летний подросток сумел угнать автобус с территории автовокзала, чтобы отвезти на нем в школу свою девушку. Благодаря GPS-трекеру транспортное средство быстро удалось отследить — оно находилось в Карлсруэ, примерно в 130 километрах от места угона. В полиции заявили, что пока неясно, как именно школьник получил доступ к ключу и каким образом смог уверенно управлять автобусом.

