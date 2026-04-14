Врач рассказала, может ли кола помочь очиститься при запорах

Гастроэнтеролог Бережная: кола не помогает избавиться от запоров
Кола в принципе не оказывает положительного влияния на человеческий организм — напиток не поможет при запорах и сформировавшихся скоплениях волос в желудке. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

«На запоры не действует, трихобезоар (скопление волос в желудке животного или человека — прим. «Газеты.Ru») не растворяет. В целом, не оказывает никакого положительного влияния на организм. Она была придумана как стимулятор — типа энергетика, потому что содержала натуральный кофеин когда-то давно, и содержала кокаин, поэтому она «Кока-кола». Кроме этого, она содержала еще экстракт жуков, они тоже имели такой стимулирующий ингредиент, который действовал как энергетик. В дальнейшем рецепт претерпел серьезные изменения», — отметила она.

Бережная добавила, что высокое содержание сахара в напитке вызывает диабет.

«При этом там какие-то безумные цифры, десятки грамм сахара в 100 миллилитрах. На сегодняшний момент там еще содержится ортофосфорная кислота, которая является откровенным ядом. И так, для справки, раньше автолюбители снимали ржавчину этой кислотой с машин. Ничего она абсолютно сейчас не содержит полезного, только искусственный химический кофеин, большое количество сахара, химически активные кислоты», — заключила она.

