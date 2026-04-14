Стало известно, возможна ли жизнь на Марсе

PNAS Nexus: простые организмы способны выживать в марсианских условиях
Международная группа исследователей показала, что простые организмы способны выживать в условиях, приближенных к марсианским. Даже сочетание мощных ударных волн и токсичных солей не оказалось для них смертельным. Работа опубликована в журнале PNAS Nexus.

Марс считается одной из самых неблагоприятных планет для жизни. Среди главных угроз — ударные волны от падения метеоритов и перхлораты, агрессивные соли, широко распространенные в марсианской почве. Они нарушают структуру белков и других молекул, необходимых для работы клеток.

Чтобы проверить, может ли жизнь выдержать такие условия, ученые использовали в качестве модели дрожжи Saccharomyces cerevisiae. Этот организм широко применяется в биологии, поскольку обладает базовыми клеточными механизмами, схожими с более сложными формами жизни.

В лаборатории исследователи воссоздали марсианские условия. Клетки подвергали воздействию ударных волн скоростью более пяти скоростей звука, а также обрабатывали растворами перхлоратов в концентрациях, сопоставимых с теми, что обнаружены на Красной планете.

Оказалось, что дрожжи сохраняют жизнеспособность даже при таком экстремальном воздействии. Хотя их рост замедлялся, клетки не погибали. Более того, они активировали защитные механизмы — так называемые рибонуклеопротеиновые конденсаты, которые помогают переживать стресс и сохранять генетическую информацию.

При этом клетки, лишенные способности формировать такие структуры, значительно хуже переносили воздействие. Это указывает на ключевую роль этих механизмов в выживании в экстремальной среде.

Ранее считалось, что сочетание механических и химических факторов на Марсе делает существование жизни практически невозможным. Однако новые данные показывают, что микроорганизмы могут быть значительно устойчивее, чем предполагалось.

Авторы работы отмечают, что их результаты расширяют представления о том, какие формы жизни могли бы существовать на Марсе. В дальнейшем подобные исследования помогут точнее определить, где и как искать следы жизни за пределами Земли.

