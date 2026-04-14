Роскомнадзор ответил, заблокируют ли игры от EA в России

ТАСС: Роскомнадзор не будет ограничивать доступ к играм Electronic Arts

Роскомнадзор (РКН) не будет ограничивать доступ к видеоиграм издателя Electronic Arts (EA) на фоне штрафа за нарушение российского законодательства. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — рассказали в ведомстве.

Накануне суд в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей издателя видеоигр Electronic Arts за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

Electronic Arts — американская публичная транснациональная корпорация, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния. Создает и выпускает игры популярных франшиз Battlefield, Need for Speed, FIFA и других.

До этого суд в Москве назначил Google очередной штраф за неоплату другого штрафа. Речь идет о сумме в 16 017 368 387,36 руб.

Ранее верховный суд оставил в силе «бесконечный» штраф Google.