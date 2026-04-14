Следы Чернобыльской катастрофы обнаружили на грибах

Следы Чернобыльской ядерной катастрофы до сих пор видны в грибах в Финляндии. Об этом сообщила финская телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на исследование финского управления по радиационной и ядерной безопасности STUK.

Результаты исследования основаны на анализе 875 образцов 60 видов грибов, собранных в стране в 2025 году. Они показывают, что радиоактивные остатки, хотя и уменьшились в размерах, все еще обнаруживаются спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.

Концентрация радиоактивного цезия в грибах снизилась, и менее 10% образцов превысили рекомендуемый предел безопасности пищевых продуктов в 600 беккерелей на килограмм для дикорастущих продуктов.

Однако уровни радиоактивности различаются в зависимости от вида и региона. Самые высокие концентрации были зафиксированы в местах, наиболее сильно пострадавших от выпадения радиоактивных осадков после аварии — Кюменлааксо, Пирканмаа и Пяйят-Хяме.

Несмотря на это орган по ядерному надзору подчеркнул, что дикорастущие грибы в Финляндии безопасны для употребления в пищу. В докладе подчеркивается, что даже самые радиоактивные грибы необходимо употребить в количестве около 12 кг, чтобы получить дозу радиации, сопоставимую с дозой, получаемой при перелете Хельсинки — Нью-Йорк.

