Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Следы Чернобыльской катастрофы обнаружили на грибах

Krasula/Shutterstock/FOTODOM

Следы Чернобыльской ядерной катастрофы до сих пор видны в грибах в Финляндии. Об этом сообщила финская телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на исследование финского управления по радиационной и ядерной безопасности STUK.

Результаты исследования основаны на анализе 875 образцов 60 видов грибов, собранных в стране в 2025 году. Они показывают, что радиоактивные остатки, хотя и уменьшились в размерах, все еще обнаруживаются спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.

Концентрация радиоактивного цезия в грибах снизилась, и менее 10% образцов превысили рекомендуемый предел безопасности пищевых продуктов в 600 беккерелей на килограмм для дикорастущих продуктов.

Однако уровни радиоактивности различаются в зависимости от вида и региона. Самые высокие концентрации были зафиксированы в местах, наиболее сильно пострадавших от выпадения радиоактивных осадков после аварии — Кюменлааксо, Пирканмаа и Пяйят-Хяме.

Несмотря на это орган по ядерному надзору подчеркнул, что дикорастущие грибы в Финляндии безопасны для употребления в пищу. В докладе подчеркивается, что даже самые радиоактивные грибы необходимо употребить в количестве около 12 кг, чтобы получить дозу радиации, сопоставимую с дозой, получаемой при перелете ХельсинкиНью-Йорк.

Ранее сообщалось, что под Чернобылем несколько лет незаконно выращивали пшеницу.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!