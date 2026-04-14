В резиденции президента Франции провели обыски

Canard Enchaîné: антикоррупционные органы провели обыски в Елисейском дворце
Обыски прошли во вторник в Елисейском дворце в столице Франции в связи с расследованием по делу о присуждении государственных контрактов одной и той же компании. Об этом сообщает Canard Enchaîné.

По данным издания, следователи приехали в резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона утром 14 апреля.

В публикации отмечается, что финансовая антикоррупционная бригада интересуется контрактами, которые были заключены с компанией по организации мероприятий Shotcut Events. Она занималась всеми церемониями вхождения в Пантеон в промежутке с 2002 по 2024 год — они проходят для увековечивания выдающихся личностей.

3 февраля стало известно о проведении обысков в офисах социальной сети X во Франции при участии Европола и подразделения французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Указывалось, что мероприятия проводятся в рамках расследования, начатого в отношении платформы в январе 2025 года.

Как сообщали французские СМИ, парижская прокуратура пригласила владельца соцсети Илона Маска на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы.

Ранее полиция пришла с обысками в мэрию Киева.

 
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
