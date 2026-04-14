Украинский актер и снайпер ВСУ Алдошин признан террористом в РФ

Украинский актер и снайпер Вооруженных сил страны Павел Алдошин внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Алдошин Павел Анатольевич, 02.10.1987 года рождения, село Семихатки Генического района Херсонской области Украины», — говорится в нем.

В декабре прошлого года сообщалось, что актер Иван Кононенко из сериала «Слуга народа», воевавший в рядах Вооруженных сил Украины, был ликвидирован на Курском направлении. Кононенко сыграл в ряде украинских фильмов и сериалов. Среди них — «Слуга народа», «Крепостная», «Киев днем и ночью», «Следователи».

Летом того же года супруга украинского актера Юрия Фелипенко Катерина Мортрич в социальных сетях сообщила о его смерти в зоне специальной военной операции. Женщина отметила, что ее «будто уничтожили». Филипенко вступил в украинскую армию в 2023 году, став членом батальона «Ахиллес» 92-го отдельного штурмового батальона украинской армии.

Ранее объединение создателей «Яшкино» и «Кириешек» внесли в перечень террористов.

 
