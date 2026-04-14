Кинолог назвал главные признаки депрессии и стресса у собак

У собак сложно диагностировать депрессию, так как есть риск списать на неё признаки других проблем со здоровьем. Для точного определения диагноза важно сначала исключить все возможные физические заболевания, предупредил в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Среди основных симптомов депрессии – отказ от еды, вялость, апатия, скуление, вылизывание, однако все эти признаки могут наблюдаться у собаки и в том случае, если она испытывает боль, объяснил специалист.

«Только после исключения прочих причин у ветеринарного врача, нужно исследовать возможные триггеры, которые привели к такому состоянию, – подчеркнул он. – Условно, если животному не хватает физических и умственных нагрузок, то здесь речь, скорее, о хандре, и это легко поправимо».

Легче выявить депрессию при наличии объективных причин – например, если собака потеряла хозяина, недавно переехала, сменила семью или пережила насилие. При тяжёлом эмоциональном состоянии нужна срочная помощь – в противном случае животное может умереть, предупредил кинолог.

Что касается вырывания шерсти, то это чаще симптом не депрессии, а обсессивно-компульсивного расстройства. Причиной может быть генетическая предрасположенность и фрустрация. В любом случае при таком поведении важно оперативно обратиться к ветврачу, так как самодиагностика – крайне опасна, заключил Голубев.

Напомним, в России кошки и собаки начали чаще впадать в депрессию – питомцы теряют интерес к жизни, что подтверждают ветеринарные психологи. Как сообщил «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин, симптомами депрессии у собаки могут быть сниженная активность, отказ от еды и прогулок, бесцельное хождение кругами, навязчивое вылизывание. У кошки – отказ от груминга, избегание контакта, агрессия или нарушение туалетных привычек.

