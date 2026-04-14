Путин назначил нового посла РФ в Новой Зеландии

Президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса новым послом России в Новой Зеландии. Указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Кранса Станислава Максимовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Новой Зеландии», — говорится в документе.

Другим указом президент освободил от обязанностей посла в этой стране Георгия Зуева.

На прошлой неделе Путин назначил Алексея Суровцева чрезвычайным и полномочным послом страны в Непале. Осенью прошлого года глава государства освободил Алексея Новикова от должности посла России в Непале. Временным поверенным в делах РФ в Непале тогда стал Ринчен Ракшаев.

9 апреля посол Российской Федерации в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что современный дипломат, чтобы эффективно справляться с глобальными вызовами, должен обладать обширными знаниями в самых разных областях, включая экономику, право, психологию и даже основы психиатрии, принимая во внимание особенности «партнеров» России.

