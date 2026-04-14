В Петербурге решили продать казарму лейб-гвардии Стрелкового артдивизиона

В Санкт-Петербурге выставили на торги трехэтажное здание казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне по программе «Рубль за метр». Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ленинградской области Александра Беглова.

Памятник архитектуры начала XX века площадью около 2,3 тыс. квадратных метров является объектом культурного наследия регионального значения. Торги назначены на 6 мая.

По словам Беглова, реставрация исторических зданий, находящихся далеко за пределами исторического центра, через программу «Рубль за метр» является эффективным форматом вовлечения ответственного бизнеса, и с ее помощью уже удалось вернуть к жизни несколько важных памятников.

В январе здание бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге было продано на торгах почти за 1,3 млрд рублей. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1782–1789 годах по проекту Н. А. Львова. Его полностью закрыли для обслуживания посетителей в начале 2019 года.

13 апреля стало известно, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) выставила на продажу на «Авито» здания Рижского вокзала за 4 млрд рублей.

Ранее в Петербурге продали комплекс ЛЭМЗ за 1,2 млрд рублей.