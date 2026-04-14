Врачи больше четырех часов спасали мальчика на рейсе из Таиланда в Екатеринбург

Уральские врачи спасли восьмилетнего мальчика, которому внезапно стало плохо на борту самолета, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Пхукета в Екатеринбург. Вскоре после взлета школьник стал жаловаться на сильную боль в животе, тошноту, рвоту, диарею, кроме того, у него поднялась температура.

Экипаж уточнил, нет ли среди пассажиров медиков. Откликнулись реаниматолог из Тюмени и гинеколог из Екатеринбурга Татьяна Норицина, имеющая восьмилетний опыт работы в скорой помощи.

При помощи бортпроводников они организовали импровизированную койку у аварийного выхода, а затем ввели ребенку катетер, поставили капельницу с физраствором и препаратами из бортового набора. Несмотря на турбулентность, врачи оказывали пациенту помощь около 4,5 часов.

«На время посадки нам пришлось расположить мальчика в положении лежа на ряду из трех кресел, где сидели его мама и тетя. Сразу же после посадки на борт поднялись сотрудники скорой медицинской помощи, которым мы доложили о состоянии пациента и выполненных мероприятиях», — рассказала Татьяна Норицина.

После приземления ребенка увезли в 15-ю городскую больницу. Его состояние удалось стабилизировать, сейчас он уже находится дома.

