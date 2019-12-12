Путин примет участие в церемонии прощания с Лужковым
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Президент России Владимир Путин приедет на прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которое проходит 12 декабря в Храме Христа Спасителя.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Сегодня президент попрощается с Юрием Михайловичем Лужковым», — сказал Песков.
О смерти Лужкова стало известно 10 декабря, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Похороны бывшего мэра Москвы состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище.
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