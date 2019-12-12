Путин примет участие в церемонии прощания с Лужковым

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Во время церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, 12... Во время церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, 12...
Во время церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, 12...
Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин приедет на прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которое проходит 12 декабря в Храме Христа Спасителя.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня президент попрощается с Юрием Михайловичем Лужковым», — сказал Песков.

О смерти Лужкова стало известно 10 декабря, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Похороны бывшего мэра Москвы состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище.

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