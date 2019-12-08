Кабмин ФРГ заявил об осложнениях отношений с Россией из-за убийства грузина в Берлине

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что новые данные, касающиеся убийства гражданина Грузии в Берлине, осложняют отношения между Германией и Россией. Об этом сообщает Spiegel.

По ее словам, в деле имеют весомые доказательства, что усложняет отношения между двумя странами.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр призвала Россию вмешаться в расследование этого преступления, чтобы правительство ФРГ обсудило и приняло решение о дальнейшей реакции.

Также она добавила, что в странах Балтии и Польше «совершенно другое восприятие» российской стороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Германия высылает двух сотрудников российского посольства — СМИ: убитого в Берлине грузина искали ингушские правоохранители по делу о терроризме

— ФРГ не исключает введения санкций против России из-за убийства в Берлине