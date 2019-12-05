В Чехии одобрили закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года

Сенат Чехии утвердил закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, документ должен подписать президент, после этого он вступит в силу.

21 августа 1968 года войска СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии вступили в Чехословакию, это событие вошло в историю как «Пражская весна».

Депутатов от правых чешских партий создали законопроект в ответ на инициативу представителей фракции КПРФ в Госдуме приравнять военнослужащих СССР — участников операции августа 1968 года к ветеранам войны. К этой идее отнеслись негативно в Чехии.

Однако посол России в Чехии Александр Змеевский заявил президенту республики Милошу Земану, что оценка российской стороны событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией (1993), останется неизменной.

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