В Чехии одобрили закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года
Сенат Чехии утвердил закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, документ должен подписать президент, после этого он вступит в силу.
21 августа 1968 года войска СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии вступили в Чехословакию, это событие вошло в историю как «Пражская весна».
Депутатов от правых чешских партий создали законопроект в ответ на инициативу представителей фракции КПРФ в Госдуме приравнять военнослужащих СССР — участников операции августа 1968 года к ветеранам войны. К этой идее отнеслись негативно в Чехии.
Однако посол России в Чехии Александр Змеевский заявил президенту республики Милошу Земану, что оценка российской стороны событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией (1993), останется неизменной.
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