Макрон усомнился в заявлении НАТО о «российской угрозе»

Президент Франции Эммануэль Марон заявил, что не все государства-члены НАТО считают Россию врагом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он согласился, что при создании альянса на вопрос о враге «ответ был простым – Россия, Советский Союз». По его мнению, за последние 30 лет ситуация изменилась.

«Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю», — добавил Макрон.

Французский лидер отметил, что по ряду вопросов, например кибербезопасность и украинский кризис, «эта угроза реальность», но подчеркнул, что в то же время «это партнер по ряду вопросов».

Кроме того, он указал на необходимость переосмысления отношений с Россией, а также сказал, что безопасность в Европе невозможна без основательного и требовательного диалога с российской стороной.

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