Песков отреагировал на данные СМИ о санкциях ФРГ против России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет новой информации по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он сказал, что абсолютно не в курсе этого происшествия и не располагает никакими новыми ответами.
По его словам, в данной ситуации серьезных подозрений нет, и быть не может, а предположения являются беспочвенными.
Представитель Кремля также добавил, что актуальных данных нет, поскольку следствие ведется в Германии.
До этого стало известно, что ФРГ не исключает введения санкций против России из-за убийства в Берлине.