Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский признал свою вину в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года в ходе слушания в Московском городском суде. Об этом сообщает ТАСС.
«Я прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, я и адвокаты готовы к этому процессу», - сказал экс-депутат.
Отмечается, что суд приступил к слушанию дела Рудьковского в особом порядке.
Бывший парламентарий обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК России («Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»).
Рудьковскому грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10.
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