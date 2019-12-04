Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский признал свою вину в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года в ходе слушания в Московском городском суде. Об этом сообщает ТАСС.

«Я прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, я и адвокаты готовы к этому процессу», - сказал экс-депутат.

Отмечается, что суд приступил к слушанию дела Рудьковского в особом порядке.

Бывший парламентарий обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК России («Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»).

Рудьковскому грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10.

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