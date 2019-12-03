Володин обвинил украинских политиков в необразованности

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что представителям украинских властей не следовало отвечать на его высказывание об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Володина, своими ответами украинские политики показали необразованность и ханжество, а также мировоззрение, несовместимое с европейскими стандартами и порицаемое во всем мире.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что проявление национализма и притеснение малых народов может вызвать выход из состава Украины некоторых областей. Его слова прокомментировали некоторые украинские политики.

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