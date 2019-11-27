Пушков счел обращение четырех стран к РФ по Украине «выпадом авангарда»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины о продлении санкций против России на своей странице в Twitter.

Он отметил, что из перечисленных стран лишь три имеют отношение к санкциям ЕС.

Сенатор назвал данное заявление «выпадом авангарда».

«Это выпад авангарда. Остальные ждут 9.11 в Париже», — содержится в записи Пушкова.

Речь идет о 9 декабря, когда в Париже состоится встреча в «нормандском формате».

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