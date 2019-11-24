Джонсон определился с планами в случае победы на выборах

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что намерен предпринять в случае победы Консервативной партии, которую он возглавляет, в парламентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при таком исходе очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут устроены до Рождества.

«Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул», — сказал Джонсон.

Как известно, премьер официально обнародует манифест Консервативной партии, содержащий в себе обещания по «заморозке» налога на прибыль, НДС, сборов на национальное страхование и по созданию рабочих мест, в воскресенье, 24 ноября.