Трамп хотел поручить клиентам Джулиани убедить Украину расследовать деятельность Байденов

Президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года встречался с клиентами своего адвоката Руди Джулиани — Львом Парнасом и Игорем Фруманом для изучения возможности поручить им побудить власти Украины расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным двух источников, встреча состоялась в Белом доме во время празднования Хануки.

Они добавили, что после этого Парнас якобы заявлял своим доверенным лицам, что Трамп поручил ему «секретную миссию» — убедить Киев начать расследование в отношении Байденов. По словам Парнаса, Джулиани должен был передавать указания президента, а он и Фруман непосредственно действовать на месте событий.

Отмечается также, что юридический представитель Джулиани Роберт Костелло опроверг факт разговора.

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