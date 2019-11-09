Вице-премьер Украины признал необходимость научиться жить рядом с Россией

Украинская сторона должна принять тот факт, что Россия находится географически рядом, и научиться жить с этим. С таким мнением выступил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости».

Он констатировал, что Украина и Россия являются заложниками географии. Именно поэтому украинской стороне нужно научиться жить рядом с российской и строить отношения на трех уровнях: межличностном, экономическом и политическом.

«Мы должны научиться с ними (россиянами. — «Газета. Ru») жить», — заявил Кулеба.

Однако Россия для Украины все равно будет врагом, подчеркнул вице-премьер.

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