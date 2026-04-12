В Польше строят еще одно заграждение на границе с Белоруссией

RMF24: Польша начала строительство нового заграждения на границе с Белоруссией

На границе Польши с Белоруссией началось строительство еще одного специального заграждения, которое укрепит уже существующий забор. Об этом сообщает RMF24.

СМИ отмечает, что новый объект состоит из четырехметрового забора у служебной дороги, а также из ограждения из колючей проволоки и двухметрового забора со стороны леса. Барьер планируется построить вдоль всего 186-километрового участка белорусско-польской границы в Подляском воеводстве. А завершить работы планируется в конце весны.

«Строительство заграждения началось одновременно в пяти местах. Каждый день возводится всё больше забора. <…> Мы начали с этих чувствительных мест. Мы выбрали их, исходя из потенциальной возможности незаконного пересечения границы людьми, которые пытаются попасть в нашу страну», — отметил командующий Подляшским пограничным отрядом Пограничной службы Польши, генерал бригады Славомир Клекотка.

По его словам, новая инфраструктура должна замедлить попытки нелегального пересечения границы мигрантами, а также дать пограничникам «время на реакцию» и возможность «задержать этих людей и конфисковать их инструменты».

В марте глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил, что западные страны наращивают военную инфраструктуру на границах.

В феврале премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Польша может заминировать границы с Россией и Белоруссией за 48 часов, если у Варшавы возникнет такая необходимость.

Также в январе 2026 года замначальника штаба по операциям командования сухопутных войск НАТО в Измире Томас Ловин рассказал, что НАТО в течение ближайших двух лет планирует создать на границе с Россией и Белоруссией роботизированную и автоматизированную зону обороны.

Ранее в Латвии обвинили Белоруссию в переброске мигрантов-борцов в страны ЕС.