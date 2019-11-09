Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку
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Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг зарегистрировался кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что Блумберг будет участвовать в праймериз в Алабаме 3 марта 2020 года.
СМИ неоднократно сообщали, что Блумберга беспокоит неспособность нынешних кандидатов в президенты помешать переизбранию Дональда Трампа.
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