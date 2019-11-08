Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал о готовности опубликовать еще оду стенограмму телефонных переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о первом разговоре Трампа с Зеленским, во время которого глава Белого дома поздравил его с победой в президентских выборах.

Президент США добавил, то опубликует стенограмму, если этого будут требовать инициировавшие процедуру импичмента демократы.

«Я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент», — подчеркнул Трамп.

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