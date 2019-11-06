Зеленский назначил своим внештатным советником адвоката из США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Эндрю Романа Мака внештатным советником главы офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне. Соответствующий указ от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», — говорится в документе.

Мак является экспертом международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, а также сделок по слиянию и поглощению. Специалист в области корпоративного и антимонопольного права.

По данным украинских СМИ, американец имеет свидетельство адвоката на Украине и в США, является членом Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.

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