Зеленский назначил своим внештатным советником адвоката из США
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Эндрю Романа Мака внештатным советником главы офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне. Соответствующий указ от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», — говорится в документе.
Мак является экспертом международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, а также сделок по слиянию и поглощению. Специалист в области корпоративного и антимонопольного права.
По данным украинских СМИ, американец имеет свидетельство адвоката на Украине и в США, является членом Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.
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