WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и Европы.
Как отмечается, они полагают, что такая интеграция изменит баланс сил в Европе.
При этом на Западе считают, что нужно «налаживать осторожные контакты с Минском».
Так, глава МИД Польши Польши Яцек Чапутович выразил опасение, что Россия, вероятно, предпримет попытки вынудить Белоруссию объединиться.
По его мнению, странам Евросоюза нужно поддержать суверенитет республики.
В то же время министр отметил, Белоруссия является страной, которая нуждается в проведении реформ.
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