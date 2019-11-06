WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии

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Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и Европы.

Как отмечается, они полагают, что такая интеграция изменит баланс сил в Европе.

При этом на Западе считают, что нужно «налаживать осторожные контакты с Минском».

Так, глава МИД Польши Польши Яцек Чапутович выразил опасение, что Россия, вероятно, предпримет попытки вынудить Белоруссию объединиться.

По его мнению, странам Евросоюза нужно поддержать суверенитет республики.

В то же время министр отметил, Белоруссия является страной, которая нуждается в проведении реформ.

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