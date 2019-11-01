Госдеп дал согласие на публикацию документов по Украине
Госдепартамент США согласился опубликовать связанные с адвокатом американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины документы. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление.
Документы планируют представить к 22 ноября после их обработки и внесения соответствующих редакционных изменений.
Уточняется, что будут представлены данные о переписке Джулиани с советниками госсекретаря США Майка Помпео, включая переписки в мессенджерах, электронные письма и записи в календарях. Само ведомство не дало изданию комментариев по данному вопросу.
Отмечается, что госдепартамент согласился на публикацию по требованию суда в Вашингтоне после обращения в судебную инстанцию правозащитной общественной организации American Oversight («Американский надзор» — примечание «Газеты.Ru»).
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